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KESK'in 4+4+4 eylemi nedeniyle 502 kişi yargılanacak

Savcılık, KESK’in geçen yıl mart ayında düzenlediği, iki gün süren ve polisin müdahale ettiği olaylı eyleme katılan 502 kişiye dava açtı. 64 sayfalık iddianamenin 44 sayfasını sanık listesi oluşturdu

26 Eylül 2013 12:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KESK’in geçen yıl mart ayında Kızılay’da yaptığı ve iki gün süren olaylı 4+4+4 eylemine ilişkin 502 kişi hakkında dava açtı. Bu rakam, neredeyse eyleme katılanların yarısını oluşturdu. 

KESK, o dönem TBMM gündeminde olan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’nda değişiklik öngören tasarı ile eğitimde 4+4+4 sistemi getiren yasaya karşı 28-29 Mart 2012 tarihinde eylem yapmak istedi. Ancak Ankara Valiliği, Kızılay’da yapılacak eylemi yasakladı ve şehir dışından gelenlerin kente girişine izin vermedi. 28 Mart günü yaklaşık 1000 kişilik grup, Anakent Belediye Binası önünde toplanarak Hipodrom Caddesi üzerinden, Tandoğan Meydanı’na doğru yürüdü. 1500 kişiye ulaşan grup, GMK Bulvarı üzerinden Kızılay’a doğru hareket edince polis tarafından biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi. Yeniden toplanan grubun eylemi, akşama kadar sürdü. 28 Mart günü sabah başlayan eylem, ertesi günü akşam saatlerine dek devam etti. Ankara Basın Savcılığı, söz konusu eyleme ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 

Alican Uludağ’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, asliye ceza mahkemesine gönderilen 64 sayfalık iddianamede, arasında KESK Başkanı Lami Özgen, Genel Sekreter İsmail Hakkı Tombul, Eğitim - Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız’ın bulunduğu 502 kişi şüpheli oldu. İddianamede, sendika yöneticilerinin “grubu provoke edici konuşmalar yaptığı” öne sürülürken polisin “ölçülü gaz ve tazyikli su kullandığı” öne sürüldü. 

 

44 sayfa isim sıralandı

 

Eylemcilerin, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırılık, kamu görevlilerine cebir ve şiddet kullanma, kamu ve özel mallara zarar vermek” suçundan cezalandırılmaları istendi. İddianamenin 44 sayfası sadece şüphelilerin isimlerinden oluştu. 

Davanın açılmasıyla birlikte eyleme katılan 23 milletvekilinin dosyaları ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi. Bu vekiller hakkındaki soruşturmaya bu büroda devam ediliyor. Dosyası ayrılan milletvekillerinin isimleri şöyle:

CHP: Orhan Düzgün, Mehmet ŞekerMevlüt DuduSelahattin KaraahmetoğluSüleyman ÇelebiKadir Gökmen Öğütİsa GökMusa ÇamVeli AğbabaÖzgür ÖzelMelda OnurHüseyin AkgünSakine ÖzTufan KöseRamazan Kerim ÖzkanGürsel TekinBihlun TamaylıgilLevent Gök ve Aytuğ Atıcı. 

BDP: Demir ÇelikHalil AksoySabahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü.

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