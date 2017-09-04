"Keşke Şaban Dişli'ye danışmanlık görevi verilmeseydi, mahkemenin Mehmet Dişli'ye bakışı değişebilir!"

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi Şaban Dişli’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a başdanışman olarak atanmasını eleştirdi. Kıyat, "Keşke Şaban Dişli'ye bu görev verilmeseydi. Mahkemenin Mehmet Dişli'ye bakışı değişebilir" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kıyat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Eşit uygulanmadı

Suç bireyseldir. Bir kişinin işlediği suçtan dolayı, yakınları suçlanamaz ve özgürlükleri kısıtlanamaz. Peki bu evrensel kural, herkese eşit şekilde uygulandı mı? Bildiğim kadarı ile hayır… Peki yakını AKP'li olanlar için uygulandı mı? Benim bildiğim kadarıyla evet…

Keşke görev verilmeseydi

Şaban Dişli'nin kardeşinden dolayı suçlanmaması, özgürlüklerinin kısıtlanmaması, hatta danışman olarak atanması yasal olarak uygundur. Ama etik midir? Bunun üzerinde düşünmeye değer. Kardeşinin böyle bir göreve gelmesi, Mehmet Dişli'nin bundan sonra mahkemede vereceği ifade ve savunma şeklini etkiler mi? Mahkeme heyetini tenzih ederim, ama hepimiz insanız, heyetin bu eski generale bakış açısı değişir mi? Keşke bu sualler, yetkililerin de aklına gelseydi ve Şaban Dişli'ye bu görev verilmeseydi.