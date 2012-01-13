KESK'e polis baskını sendikaları ayağa kaldırdı

T24 - DİSK, KCK operasyonları kapsamında KESK'te yapılan aramaları kınadı. DİSK'ten yapılan açıklamada “DİSK, ülkemizin karanlığa hapsedilmesini istemeyen bütün halkımızı sıranın kime geleceğini beklemeden mücadele etmeye çağırıyor; siyasi iktidarın kardeş örgütümüze yönelik saldırıları karşısında uluslararası işçi örgütlerine ‘acil’ dayanışma çağrısı yaptığımızı kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.



DİSK’ten yapılan yazılı açıklamada, daha önce genel merkez binası basılıp kimi yöneticileri gözaltına alınan kamu emekçilerinin etkin örgütü KESK’in önümüzdeki günlerde 4688 sayılı yasaya karşı eylem kararı almışken, iktidarın “yeni baskı ve engellemeleriyle” karşılaştığı ileri sürüldü.



27 Aralık’ta “Anayasa Uzlaşma Komisyonu”nun ziyaret ettiği KESK Genel Merkezi’ne bu sabah saatlarinde de İstanbul Özel Yetkili Savcılığı’nın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin gelerek, genel merkez genelinde arama yapmak istediğinin, KESK yöneticilerinin ise bu karara itiraz ederek sadece gözaltına alınan KESK uzmanının çalışma odasında arama yapılabileceğini söylediklerinin belirtildiği açıklamada, “Çünkü genel arama yapılması, hukuksuz ve keyfi bir şekilde KESK’in bütün dosya, evrak ve bilgisayarlarına el konularak KESK’i haftalarca izole etmek anlamına geliyordu. KESK yöneticileri de siyasi iktidarın hukuku ayaklar altına alan bu uygulamaları karşısında haklı olarak direndiler” denildi.

Toplum zapturapt altına alınıyor



Türkiye’de hükümete muhalif çevrelere karşı yürütülen “baskı ve gözaltılarla süren operasyonlarla” toplumun zapturapt altına alındığını savunan DİSK, “Bunu yapanlara ve bundan medet umanlara, ‘Zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur’ özdeyişini kulak ardı eden iktidarların hüsranlarıyla dolu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” dedi.





Açıklamasında, KESK’in yalnız olmadığını söyleyen DİSK, şunları kaydetti:





“Sınıf kardeşlerimiz ve örgütleri KESK yalnız değildir! Bütün DİSK’liler, emek ve demokrasi mücadelesinde olduğu gibi yine KESK’in yanında ve omuz omuzadır. DİSK’in bütün altyapısı kardeşlerimizin hizmetindedir. KESK’e yapılan saldırı ve engellemeleri şiddetle kınıyor; ülkemizin karanlığa hapsedilmesini istemeyen bütün halkımızı sıranın kime geleceğini beklemeden mücadele etmeye çağırıyor; siyasi iktidarın kardeş örgütümüze yönelik saldırıları karşısında uluslararası işçi örgütlerine ‘acil’ dayanışma çağrısı yaptığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”



