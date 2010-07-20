'Keşke arkadaşlarımız bu ülkede kalsalardı'

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Habur'dan Türkiye'ye giriş yapanlar arasında yer alan 19 kişinin yeniden Mahmur'a dönüşü konusunda "Keşke kalıp bu ülkede bu sürece katkı verseydi bu arkadaşlarımız" dedi. Ergin, profesyonel ordu, TESEV'in Anayasa önerisi ve Diyarbakır'daki STK'lardan bugün gelecek açıklamalar da soruldu.



Ergin, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Mahmur'a geri dönenlerle ilgili şöyle konuştu: "Bu alanların da azaltılması, minimize edilmesi için gayretler yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Gelenlerin tekrar yurt dışına çıkmasına ilişkin somut bilgi yok ama ajanslardan gelen bilgiye göre değerlendiriyorum, keşke kalıp bu ülkede bu sürece katkı verseydi bu arkadaşlarımız"



Ergin'e sorulan sorular ve yanıtları şöyle:



''Terörle mücadele konusunda sınır birliklerinin oluşturulmasıyla ilgili özel düzenleme olacağı söylenmişti ancak bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor mu?"



"Bu konuyla ilgili çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın koordinasyonuyla yapılıyor. Bu çalışmaların bitiminde bir yasal düzenleme ihtiyacı hasıl olur ise Parlamento tatilde de olsa bu yasaları görüşmek üzere Parlamentonun toplanması mümkün olabilecek. Bu noktada Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılamak için en seri şekilde gerekli çalışmalar yapılıyor.



Bu ayrı bir birlik olmayacak. Otorite olarak sınır güvenliğini sağlayan birliklere paralel olacak ama farkı şu olacak, 3-4 aylık temel eğitimden sonra hududa gönderilmeyecek. Bunlar son derece profesyonel, eğitilmiş elemanlardan oluşacak ve sınır güvenliği ve özellikle terörle mücadele konusunda hassas noktalarda daha eğitimli ve donanımlı elemanlarla mücadelenin yapılması öngörülüyor. Temel fark bu...''



- "400 sivil toplum yarın bir çağrıda bulunacaklar. Ateşkes anlamında bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?"



"Terör siyasi partilerin, kendi özel konuları değil, ulusal meselelerdir. Bu konu milli birlik içerisinde ortak reflekslerle karşılanması gereken bir problem, bu anlamda siyaset kurumu, sivil toplum, medya, herkes kendi üzerine düşen çalışmaları yapacaktır. Tabii bu akan kanın durdurulması noktasında yapılacak her girişim tarafımızdan pozitif algılanacaktır."



- "TESEV'in bir açıklaması var, 'Anayasa ve yasaların değişmesi gerekiyor' diyor? Anayasa'da Türk ibaresinin kaldırılması gerekiyor' diye bir değerlendirmesi var. Bu atmosferde böyle bir anayasal, yasal düzenleme gerekli midir? Buçağrıları nasıl değerlendiriyorsunuz?''



"TESEV'in yaptığı çalışmada, içeriğinde katıldığımız ya da katılmadığımız hususlar olabilir. Ayrı ayrı bunların değerlendirmesine girmeyeceğim. Ama bu Türkiye'nin meselesi, terör sorunu, bu sorunun çözümü noktasında fikirlerini paylaşan, öneri getiren herkesin, her sivil toplumu örgütünün önerisi içerisinde uygulanabilecek olanları elbette alır değerlendiririz. Ama bunun içinde katılmayacağımız, katılamayacağımız hususlar varsa bunları da elbette ki değerlendirme hakkımız var.''





