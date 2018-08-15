Milliyet yazarı Şansal Büyüka, dün oynanan Fenerbahçe - Benfica maçına ilişkin değerlendirmede bulundu. Büyüka, Fenerbahçe'nin taktiksel anlamda yaptığı hataları vurgulayarak "Fenerbahçe'nin üstünde acemi bir terzinin elinden çıkmışa benzeyen ve pot üstüne pot yapan garip bir futbol kıyafeti var" ifadesini kullandı. Büyüka, "Keşke Ali Koç daha erken gelseydi. Keşke dağ gibi, ödenemez boyutlara ulaşan borç olmasaydı. Keşke UEFA, “öcü” gibi tepemize dikilmeseydi. Keşke transferler erken yapılabilseydi" dedi.

Büyüka, Giuliano, Isla, Valbuena ve Volkan gibi oyuncuları eleştirirken, bireysel performansların başka oyuncularla düzeltilebileceğini söyledi. "Eljif Elmas bu görüntüsü ile 10 tane Giuliano eder. Eljif böyle devam edecekse, gönderin Giuliano’yu, hiç olmazsa ağır maaş yükünden kurtulun. Hatta Valbuena’dan da" açıklamasını yapan Büyüka, takımın oyun kurgusuna bağlı kalamadığını, çok fazla bireysel hata yapıldığını söyledi.

Şansal Büyüka'nın bugün (15 Ağustos 2018) yayımlanan 'Ahh... Vahh... Keşke' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Keşke Ali Koç daha erken gelseydi. Keşke dağ gibi, ödenemez boyutlara ulaşan borç olmasaydı. Keşke UEFA, “öcü” gibi tepemize dikilmeseydi. Keşke transferler erken yapılabilseydi.

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Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırma, gruplarda oynama özlemi, her zaman olduğu gibi bir başka bahara, bir başka sezona kaldı. Anlamakta çok zorlandığım o kadar çok şey var ki;

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Fernandes bu kadar çabuk hareketlerle kalabalıkların arasından tek başına çıkıp golü atıyor da, pozisyonun içindeki Fenerbahçeli oyuncular ve kaleci Volkan niye bu kadar ağır kalıyor?

Fenerbahçe, ilk maçta savunmadan çıkarken inanılmaz pas hataları yapmıştı. Kadıköy’deki maçta özellikle ilk yarıda aynı hataları ısrarla tekrarladı. Hayret, bir takım yaptığı hatalardan hiç mi ders almaz? Nitekim turu ilk yarıda kaybetti.

Isla’nın arkası Allah’a emanet... İlk maçta da öyleydi, ikinci maçta da öyle... Bu İsla hâlâ Şili Milli Takımı’nda oynuyor. Herhalde bizimle dalga geçiyor olmalı... Şener’in günahı ne?

Gene söylüyorum, adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Giuliano’nun büyük maçlardan birini çevirdiğini, ağırlığını koyduğunu gördünüz mü? Eljif Elmas bu görüntüsü ile 10 tane Giuliano eder. Eljif böyle devam edecekse, gönderin Giuliano’yu, hiç olmazsa ağır maaş yükünden kurtulun. Hatta Valbuena’dan da...

Konu çok, başka yerim yok. Fenerbahçe beğenseniz de beğenmeseniz de geçen yıl hiç olmazsa sağlam bir savunma yapıyordu. Bu sezon ne savunma yapabiliyor, ne de yeteri kadar pozisyon yakalayabiliyor. Üstünde acemi bir terzinin elinden çıkmışa benzeyen ve pot üstüne pot yapan garip bir futbol kıyafeti var. Bu futbol kıyafetinin düzelmesi için daha çok provaya ihtiyacı var"