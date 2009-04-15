‘Keşke adı Ergenekon olmasaydı’

Bir öğrencinin, “operasyona neden Ergenekon adı verildiği” sorusunu yanıtlayan Kayseri Emniyet Müdürü “Keşke verilmeseydi” dedi.



Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen `Ayın Konuğu' programına konuşmacı olarak katıldı, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin, ``Ergenekon Türk tarihinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen neden böyle bir operasyona isim olarak verildi?'' sorusuna Özdemir, ``Ergenekon'un Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Ancak, kendilerine böyle bir isim vermişler. Keşke böyle demeselerdi'' diye yanıtladı.



'Asılsız ihbarda bulunanlar belirlendi'



Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen `Ayın Konuğu' programına konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte, Orhan Özdemir, müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Özdemir, Kayseri'de 23 noktaya 60 kamerayla MOBESE kurduklarını, gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini, kurdukları sistemle asılsız ihbarda bulunanları belirlediklerini artık ihbarların yüzde 80 oranında doğru çıktığını söyledi.



Okullarda dizilerden etkilenen öğrencilerin sayısının giderek azaldığını söyleyen Orhan Özdemir, öğrencilerin sorularını yanıtladı. 9-C sınıfından Tarık Karabaşoğlu'nun, ``Ergenekon Türk tarihinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen neden böyle bir operasyona isim olarak verildi?'' sorusuna Özdemir, ``Ergenekon'un Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Ancak, kendilerine böylebir isim vermişler. Böyle olunca yapılacak bir şey. Keşke böyle demeselerdi'' diye yanıtladı.



‘Ekip arabaları sağdan gidecek’



Aynı öğrencinin ekip araçlarının yolun solundan çok yavaş gittiklerini ve bunun da trafik akışını olumsuz etkilediği yönündeki sonusuna da ``Güzel bir noktaya değindiniz. Olaya gitmeyen polis araçlarının artık, yolun solundan yolundan değil de sağından gitmelerini isteyeceğiz. Çünkü, trafikte hızlı gitmek kadar yavaş gitmek de güvenliği tehlikeye düşürmektedir. Önerinizi dikkate alıp, uygulayacağız. İşi olmayan araçların yolun sağını kullanmalarını isteyeceğiz'' karşılığını verdi.



Kayseri'de suç oranının azaldığına dikkati çeken Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, yakın zamanda polis araçlarına uydudan takip sistemi (GPS) kuracaklarını, 155, 156, 187 gibi acil yardım hatlarının 112 bünyesinde birleştirilmesi halinde, kurum olarak alt yapıyı hazırladıklarını kaydetti.

