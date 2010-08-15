-KESK VE MEMUR-SEN ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - KESK Genel Başkanı Sami Evren, ''Çarşamba günü hükümet toplu sözleşme yapmak üzere karar alırsa toplu görüşme süreciyle ilgili son nokta konulacak'' dedi. Evren, toplu görüşmelerin birinci turunun sona ermesinin ardından Başbakanlık Merkez Bina'nın önünde yaptığı açıklamada, ekim veya kasım ayında referandum sonucu ne olursa olsun toplu sözleşme yapma talebini Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya ilettiklerini, bu doğrultuda toplantının ikinci bölümüne dahil olduklarını söyledi. Yazıcı'nın teklifi değerlendirmek için çarşamba gününe kadar süre istediğini ifade eden Evren, ''Çarşamba günü hükümet bu konuda toplu sözleşme yapmak üzere karar alırsa toplu görüşme süreciyle ilgili son nokta konulacak'' dedi. Referandum sürecine bağlı kalmaksızın çarşamba günü toplu sözleşme kararı alınması durumunda bütün kamu çalışanları açısından çok önemli bir adımın atılmış olacağını kaydeden Evren, hükümetin bu talebi referandumla bağlantı kurarak değerlendirmesinin doğru olmayacağını, çalışanların hak ve çıkarlarının korunması adına bunun yapılması gerektiğini ifade etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da bu yıl toplu sözleşme için fiili durum oluşturulmasını talep ettiklerini söyledi. KESK'in de desteğiyle bu öneriyi ortaklaştırdıklarını kaydeden Gündoğdu, çarşamba günü, 12 Eylül sonrasında toplu sözleşme yapılması için biraraya gelinip gelinmeyeceğinin kararlaştırılacağını ifade etti. Gündoğdu, ''Çarşamba günü inşallah karar 12 Eylülden sonra toplu sözleşme yapmak üzere mutabakat metnine dönüşür'' diye konuştu. Sami Evren'in, Memur-Sen'in taleplerinin hükümetin masaya getirmesi beklenen önerilerle benzeştiği eleştirisine de değinen Gündoğdu, taleplerinin toplamının 12 milyar lirayı bulduğunu, taleplerinin karşılanmasının KESK üyeleri dahil tüm kamu çalışanlarını memnun edeceğini belirtti.