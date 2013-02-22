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KESK üyesi 31 kişi tutuklandı

19 Şubat'ta gözaltına alınan KESK'e bağlı sendikaların üye ve yöneticilerinden 31'i tutuklandı.

22 Şubat 2013 12:42

28 ilde düzenenlenen  DHKP- C operasyonunun İstanbul ayağında gözaltına alınan 55 kişiden 30'u dün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan KESK'lilerden 5'i serbest bırakıldı, 25 kişi "örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 19 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 6 kişi de mahkemeden serbest bırakıldı.

Tutuklananların isimleri şöyle: Ejder Erbulan, İbrahim Sönmez, Nazmiye Kaya, Özlem Kütük, Ayşe Tuncer, Berivan Doğan, Dursun Doğan, Mehmet Püremiş, Mehmet Sarı, Nazife Onay, Nursel Tanrıverdi, Ömer Açık, Sevim Kayhan, Sinan Eşiyok, Songül Coşkun, Uluş Erduran, Veli Zengin, Yalçın Düzgün, Yüksel Almaz.

Diğer 25 kişinin de bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonun Ankara ayağında ise; Kenan Serbest, Leyla Durmaz ve Meryem Helik sağlık durumları gerekçe gösterilerek savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Antep'de 3, Hatay'da 10, Eskişehir'de 1, Kütahya'da 1 kişi serbest bırakıldı.

Çanakkale'den gözaltına alınan üç kişiden Makbule Çağlar serbest bırakıldı, 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü, Mersin'de 2 kişi ve Malatya'da 5 kişi tutuklandı. Malatya'da adliyeye çıkarılan Eğitim Sen Sivas Şube Sekreteri serbest bırakıldı.

19 Şubat'ta DHKP-C adı altında KESK üyelerine yönelik 28 ilde yapılan operasyonda 160'ı aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

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