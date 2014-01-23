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Polis, adliye önünde oturan 20 kişiye biber gazı sıktı

KESK üyelerinin yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi destek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı önünde oturma eylemi yapmak isteyen gruba, polis müdahale bulundu

23 Ocak 2014 13:17

KESK üyelerinin yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi destek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı önünde oturma eylemi yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti. Polis önce yerde oturan ve kolkola girerek birbirine kenetlenen grup üyelerini teker teker uzaklaştırmak istedi. Grubun direnmesi üzerine polis gruba biber gazı sıkarak müdahale etti.

Ancak grup gazlı müdahaleye rağmen oturma eylemine devam etti. Cem Tursun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, polis daha sonra grubun adliyenin C kapısı önünde açıklama yapmasına izin verdi. Grup basın açıklamasının ardından basın açıklamalarına izin verilen alana gitti. Grubun burada bekleyişi devam ediyor.

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