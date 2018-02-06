KESK üyelerinin KHK protestosuna müdahale: 16 gözaltı!

OHAL kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Ankara’da OHAL Komisyonu önüne yürümek istedi.

Demokrathaber'de yer alan habere göre, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen önünde toplanan yaklaşık 15 kişiye ilk başta “önlüksüz yürüme” şartıyla izin verildi.

Ancak ardından Kumrular caddesine çıkan KESK’lilerin önü grup çevik kuvvet polisleri tarafından kesildi ve “talimat var, yürüyüşe izin yok” denildi.

İhraç edilen KESK’lilerin “açıklama yapmak bizim anayasal hakkımız” sözlerine karşı polis ise “Hakkınız; ama valilik emri var” yanıtını verdi.

Polis, pankart açarak açıklama yapmak isteyen gruba sert bir şekilde müdahale etti.

Polis eylemcilere 1-1.5 metre gibi kısa bir mesafeden biber gazı ve yine aynı mesafeden plastik mermi sıktı.

Ardından da polis eylemcileri darp ederek gözaltına aldı. Eyleme katılan 15 kişi de gözaltına alınarak ters kelepçe takılıp, yüz üstü yerde bekletildi.

Seyr-i Sokak’tan video-aktivist Oktay İnce de eylemi görüntülediği sırada gözaltına alındı.

KESK’liler gözaltına alındıkları sırada, “İşimizi geri istiyoruz” şeklinde sloganlar attı.