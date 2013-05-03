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KESK üyelerine fincanlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da 1 Mayıs olaylarında yaşananları protesto etmek isteyen gruba seramik süt fincalarla saldırı gerçekleşti

03 Mayıs 2013 00:12

Hatay'ın İskenderun ilçesinde AKP binası önünde toplanarak İstanbul'da 1 Mayıs yürüyüşüne polisin sert müdahalesini protesto eden Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerinin üzerine yan binadan seramik süt fincanları atıldı. Atılan fincanlardan yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezindeki AKP İlçe binası önünde toplanan yaklaşık 50 KESK üyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne polisin sert müdahale ettiğini iddia ederek basın açıklaması için hazırlanırken, grubun üzerine nereden geldiği belli olmayan seramik süt fincanları atıldı.

Karşı binadan atıldığı iddia edilen fincanların isabet ettiği Emek Partisi İlçe Başkanı Mevlüt Bulgur ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Hatay yönetim kurulu üyesi Hülya Cengiz Ateş, başlarından yaralandı.

Atılan fincanlar nedeniyle gerginlik yaşanırken, polis, karşı binada bulunan 3 kişiyi, şüpheli olarak gözaltına aldı.

Yaralı 2 kişi de, çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. KESK üyeleri, yaralanan arkadaşlarının tedavisi tamamlanana kadar Ak Parti önünde oturma eylemi başlattı.

 

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