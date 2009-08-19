KESK üyeleri AKP binasına siyah çelenk bıraktı

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Antalya Şubeler Platformu üyeleri, haklarının gasp edildiği iddiasıyla, AKP İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bıraktı.



KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nurettin Sönmez yaptığı basın açıklamasında, ‘toplu görüşme değil toplu sözleşme’ istediklerini kaydetti. AKP hükümetinin toplu görüşmelerde Anayasa'nın 90'ıncı maddesini ihlal ettiğini savunan KESK üyeleri, toplu sözleşme ve grev haklarını kullanmak istediklerini belirtti. AKP hükümeti tarafından kamu çalışanı ve emeklilerine ‘köle’ muamelesi yapıldığını söyleyen Sönmez, hükümetten çalışan ve emekliler için 1500 lira temel ücret talebinde bulundu. Sendika üyeleri, ücretlerinde yapılmasını istekleri iyileşme için ise kaynak olarak Kürt sorununun çözümünü gösterdi. Kürt sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyen üyeler, geçen süreçte operasyon ve çatışmalarda ‘heba edilen’ harcamalardan kaynak yaratılabileceğini belirtti. Toplu görüşmelerin bugün gerçekleştirilecek olan ikinci oturumunda çıkacak olan sonucu yüzbinlerce sözleşmeli memurun merakla beklediğini söyleyen Sönmez, AKP Hükümeti'nin beklentilerini karşılamayacaklarının farkında olduklarını kaydetti.



Kamu çalışanlarının kadrolu olarak çalıştırılarak kamu personeli açığının kapatılması gerektiğini vurgulayan Nurettin Sönmez, hükümeti Anayasa'nın 90'ıncı maddesine uygun davranmaya davet etti.



AKP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakan 20 kişilik grup, daha sonra dağıldı.











