KESK tutuklusu öğretmenin kızı: Annem emperyalizme karşı çıkmaktadır

Hülya Karabağlı / Ankara

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel’in, KESK tutuklularının durumlarına ilişkin TBMM’de düzenlediği basın toplantısına 15 yaşındaki İpek Moral konuştu. 2.5 aydır cezaevindeki öğretmen annesi Acun Karadağ’ı, emperyalizme karşı verdiği savaşla savunan İpek Moral, “Annem emperyalizme karşı çıkmaktadır. Emperyalist savaşa karşı çıkıyor” dedi. Annesinin suçlu gibi gösterilmesine isyan eden Moral, “Annemin DHKP-C ile bir ilgisi yoktur. Valiliklerden izin alınarak yapılan eylemlere katılmıştır. 1 Mayıs gibi, 8 Mart gibi. Grup Yorum’un konserlerine arkadaşlarını davet etmek gibi” dedi. İpek, “Dünya halklarının ezilmesine karşı çıkıyor annem” diye sözlerine ekledi. Annesinin serbest bırakılmasını ve tutuksuz yargılanmasını istedi. Tüzel’in KESK tutuklularına ilişkin basın toplantısına 15 yaşında annesine destek için Meclis’e koşup gelen İpek Moral’ın yanı sıra çok sayıda tutuklunun yakınları da katıldı. Ablası ve eniştesinin cezaevinde olduğunu anlatan bir tutuklu yakını da 10 yaşındaki yeğenine baktığını, yeğeninin psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tüzel’e destek vermek için basın toplantısına katıldı ve “Dünyada en çok tutuklu gazetecinin, milletvekilinin, siyasetçinin yanı sıra, bir rekorumuz daha oldu, en çok tutuklu sendikacının da bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz” dedi. Tüzel, şunları söyledi:

69 sendikacı tutuklu

“19 Şubat 2013 tarihinde KESK Genel Örgütlenme Sekreteri Akman Şimşek ve KESK'e bağlı sendikalarda üye ve yönetici olan, 169 kamu emekçisi "DHKP-C operasyonu" adı altında gözaltına alınmış ve ardından 69'u tutuklanmıştır. Ankara'da gözaltına alınan 33 kişiden 22 Şubat tarihinde 9'u tutuklanmış, 22'si serbest bırakılmıştır. Ancak, 8 Mart 'ta denetimli serbestlik kararları postaya verildiği halde, çoğu kadın olmak üzere 8 kişi tekrar tutuklanmıştır.”

Öğretmen, hemşire, maliye uzmanı tutuklu

“Tutuklananlar, yıllardır Okullarda Öğretmen, Hastanelerde Hemşire, Maliye'de Uzman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ve Belediyelerde memur olarak çalışmaktadır. Adresleri, işyerleri belli, devlet memurlarıdır. Bu kişiler, gizlilik kararı nedeniyle henüz ne ile suçlandıklarını bilmemektedir.

Haklarında bir iddianame yoktur. Tüm kamuoyu gibi kendilerinin de ne ile suçlandıklarını basında çıkan haberlerinden öğrenmektedir. Sorgu hâkimliğinde ve emniyette kendilerine sorulan soruların tamamı, sendikal organların aldığı kararlar doğrultusunda yapılan eylem ve toplantılar ile telefon görüşmelerine yöneliktir.”

Alevilerin mitingine niye katıldıkları soruluyor?

“Kamu emekçilerine sorulan sorulardan bazıları şöyle: KESK MYK üyesi 'ne, 1 Mayıs tertip komitesine "örgüt" talimatıyla girip girmediği, Şube yöneticilerini toplantıya örgüt adına yapıp yapmadığı; Kanser tedavisi gördüğü için sendikaya bir süredir gitmeyen eski bir şube başkanına, sendikaya örgüt talimatıyla mı gitmediği; Merkez Yönetim Kurulu üyesine, sendikaya neden gittiği, örgüt talimatıyla mı girdiği, toplantılara kimlerin katıldığı; Şube Kadın Sekreterine KESK'li tutuklu kadınlara neden kart attığı, örgüt talimatıyla mı basın açıklaması okuduğu, "Herkese eşit, nitelikli, parasız, ulaşılabilir eğitim" dövizini örgütün talebi olduğu için mi taşıdığı; Hatay'da şube yöneticisine, Suriye'ye Emperyalist Müdahaleye Hayır" mitingine örgüt talimatıyla mı katıldığı; Alevi bir öğretmene, Alevilerin Eşit Yurttaşlık Mitingine örgütün talimatıyla mı katıldığı; sorulmaktadır.

Yıllardır kamu görevi yapan, eğitim, sağlık, büro ve yerel yönetim emekçilerine, üyesi olduğu sendikaya neden gittiği, yönetimde neden görev aldığı, toplantıya, mitinge, tatile neden, kimin talimatıyla katıldığı gibi kişi hak ve özgürlükleri sorgulanmaktadır.”

Yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulunamamıştır

“Bu yöntemle, sendikaların ve demokratik platformların yasal, meşru eylem ve etkinlikleri illegal hale getirilmek istenmektedir. Bu türden operasyonlarla kamu emekçilerinin, sendikaların ve KESK'in itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Evlerinde yapılan aramalarda yasa dışı doküman, silah ve patlayıcı madde bulunmamıştır, evlerde ne kadar düğün, sendika, film CD'leri ve kitap, dergi varsa alınmıştır.”

Hiç birinin yasa dışı örgüt bağlantısı yok

“Bunların hiç birinin yasa dışı örgüt bağlantısı kurulacak unsurlar olmadığı açıktır. Hiç biri, silahlı eylemle sorgulanmamaktadır. O halde suç unsuru somut hiçbir delilin olmadığı yerde, bu insanların en temel hakkı olan özgürlükleri nasıl kısıtlanabilir? İnsan hak ve özgürlükleri ihlaline dönüşen haksız gözaltı ve tutuklamalar ile savunma özgürlüğünün ihlaline yol açan gizlilik kararı ve gizli tanık uygulamasına son verilmelidir.”