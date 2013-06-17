KESK tünelde durduruldu, DİSK'in yürüyüşü başladı

Aralarında bağımsız milletvekili Levent Tüzel, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mahmut Tanal'ın da olduğu yaklaşık 500 kişilik grup Tünel'de bekliyor.

Tuncel, burada yaptığı açıklamada, demokratik bir ülkede bu yürüyüşlerin yapılabileceğini söyledi ve "Ama burası demokratik bir ülke değil" dedi.

"İstanbul Valisi'nden, emekçilerin taleplerini dile getirmesi için bu yolu açtırmasını istiyoruz."

Polis ile sendikacılar arasında yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Grubun yürüyüşüne izin vermeyen polis iki TOMA aracı ile geçişi kapattı. Grup oturma eylemi yapıyor.

Ara sokaklardan da grupların Tünel'e çıkmasına izin verilmiyor. (NV)

DİSK, Şişli'den yürüyüşe başladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı işçiler, Şişli’de bulunan DİSK Genel Merkezi önünde saat 16.00’da toplandı.

İşçiler saat 16.20 itibariyle Halaskargazi Cadesi’ne çıkarak Taksim yönüne doğru yürüyüşe geçti.

Sokaktan geçen ve evlerinde olan halk da tencere tava ve alkışlarıyla DİSK kortejine destek veriyor.

Grup, saat 16.50 itibariyle Osmanbey Metro Durağı'nı geçti. Çevik Kuvvet ise Pangaaltı Metro Durağı hizasında iki TOMA ve çok sayıda polis ile yolu kesmiş durumda.

Polise ait TOMA'ların yanında bir tane de jandarma TOMA'sı bulunuyor.

DİSK kortejinin "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Her yer Taksim her yer Direniş", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganlarıyla bu yöne doğru yürüyüşü devam ediyor.