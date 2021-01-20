KESK'ten suç duyurusu: Üye ve yöneticilerimiz bilgileri dışında AKP’ye üye yapılmış

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), üye ve yöneticilerinin bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldıklarına dikkat çekerek, yargıya başvurdu.

Anayasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre memurların herhangi bir siyasi partiye üye olmaları yasak. Buna karşın KESK, ülkenin dört bir yanında siyasi partilere hukuken üye olamayan kamu emekçilerinin, üye ve yöneticilerinin bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldıklarını bildirdi. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, AKP’yi Anayasa ve yasalara uymaya çağıran KESK, sorumlulardan adalet önünde hesap soracaklarını duyurdu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Eğitim-Sen Şube Başkanı ve bir Eğitim-Sen ilçe temsilcisinin bilgisi ve haberi olmadan AKP üyesi yapıldığını kaydederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Soru önergesinde sahte parti üyeliklerinin suç olduğunu kaydeden Adıgüzel, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Bakanlığınıza bu konuda bugüne kadar kaç adet şikâyet gelmiştir?

Bu şikâyetler için yapılan rutin işlem nedir?

Yapılan şikâyetlerin siyasi partilere göre dağılımı nedir?

Ordu’da yaşanan söz konusu örnek de dahil olmak üzere tüm parti üyelik sahtekârlıklarını yapan kişilerin ortaya çıkarılması ve yargıya iletilmesi için bugüne kadar bir talimatınız olmuş mudur?”