KESK soruşturması savcıları 'Gel gülüm gel'i eylem şifresi saydı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) soruşturmasında “F tipi filmi” galasında anı olarak dağıtılan haberleşme topunu delil sayan Malatya Cumhuriyet Savcılığı, şüphelilerin bir basın açıklaması öncesinde yaptıkları telefon görüşmelerinde geçen “Gel gülüm gel” ifadesini şifreli talimat olarak değerlendirdi. Oysa söz konusu telefon konuşması kitlesel basın açıklamasına katılım artsın diye açıktan yapılmıştı. İddianamede evli olan çift iki sendikacının birlikte eylemlere katılması “örgütsel talimat” olarak değerlendirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın KESK üyelerine yönelik örgüt üyeliği ve örgüt propagandası suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında geçen şubat ayında 10 kişi gözaltına alındı. Dört KESK üyesi serbest bırakılırken, altı kişi ise tutuklanarak, cezaevine konuldu. Savcılığın hazırladığı iddianamede, şüphelilerin telefon görüşmelerine de yer verildi. Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, iddianamede delil olarak yer verilen en dikkat çeken görüşme ise KESK Örgütlenme Sekreteri Akman Şimşek ile şüpheli Erdoğan Canpolat arasındaki görüşme oldu.

Buna göre KESK, 19 Ocak 2013 tarihinde TBMM önünde kitlesel bir basın açıklaması yapmak istedi.

Çağrıya ‘şifre’ suçlaması

Bu kapsamda Şimşek, basın açıklamasının kitlesel olması için Türkiye genelindeki sendika üyeleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Şimşek, bu amaçla da Malatya’da bulunan Erdoğan Canpolat ile temasa geçerek 16 Ocak 2013 tarihinde şu telefon görüşmesini yaptı:

Şimşek: Nasıl gidiyor Erdoğan bey çalışmalar iyi mi?

Canpolat: Fena değil.

Şimşek : Sitemize giriyorsunuz, bakıyorsunuz herhalde sistemimize Kamu Emekçilerine?

Canpolat: Eee bakıyorum.

Şimşek : Bakıyorsunuz ordaki ‘Gel gülüm gel’i de duydunuz.

Erdoğan Canpolat: Eee biliyorum evet.

Şimşek: 15 kişi mi 20 kişi falan geliyorsunuz sizin için...(anlaşılmayan konuşma)

Canpolat: Tamam olabilir.

İddianamede, Şimşek’in eyleme katılımı arttırmak için Malatya’dan 15 kişinin gelmesini istediğine dikkat çekildi. İddianamede, Şimşek ve Canpolat arasında geçen konuşmada geçen “Gel gülüm gel” ifadesine dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Görüşme içeriğinde geçen “GEL GÜLÜM GEL” in şifreli olarak, yayımlanan talimat olduğu değerlendirilmektedir. Bu telefon görüşmesi üzerine www.kamuemekcilericephesi.org internet sitesinde yapılan incelemede; 19 Ocak 2013 tarihinde kampanya kapsamında Ankara ilinde TBMM önüne yürüyüş ve basın açıklaması eylemi gerçekleştirileceği duyurularak katılım için çağrı yapıldığı tespit edilmiştir.”

Eşli eylem de ‘talimat’

İddianamede yer alan bir diğer dikkat çeken suçlama da evli bir çiftle ilgili. İddianamede şüpheliler arasında bulunan Erdoğan Canpolat ve Nevin Canpolat evli. Savcılık, çiftin eylemlere birlikte katılmasını da örgütsel talimat olarak değerlendirdi. Canpolat ifadesinde “Nevin eşimdir. Eylemlere yanında katıldım. Eşim Nevin’in herhangi bir talimatla değil kendisi istediği için yanımda bulunmaktaydı” dedi.