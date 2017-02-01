KESK: Referandumda 'Hayır' diyoruz!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören ve ‘tek adamlık’ yaratacağı iddiasıyla eleştirilen Anayasa teklifine ilişkin referandumda “hayır” diyeceklerini açıkladı.

Açıklamada, “denetlenemeyen, eleştirilemeyen, anayasa üstü olan bir kişinin her şeyi belirlediği bir kula kulluk ve sulta sisteminin getirilmeye çalışıldığı” kaydedildi. “OHAL koşullarında, özgür bir tartışma ortamında kanaat oluşturma ve tercihte bulunma hakkının gasp edildiği” belirtilenaçıklamada, “Anayasa Değişikliği Teklifi Bir Dayatmadır! Usulden Ve Esastan Reddediyor, Referandumda Hayır Diyoruz!” denildi.

KESK’in, ülkeye bir "deli gömleği" giydirme anlamına geldiğini ifade ettiği Anayasa referandumuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Süreklileşmiş ve daha koyu bir OHAL rejimi anlamına geldiği için mevcut teklifi reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Demokrasinin tüm ilkelerine, birikimine ve mirasına sahip çıkıyor ve mevcut teklifi reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Teklif tek bir kişiye mutlak bir iktidar bahşetmekte, onu totaliter, otoriter, keyfi ve yekpare bir rejimin kişiselleşmiş ifadesi kılmaktadır. Bunun literatürdeki adı faşizmdir. Faşizmin kurumsallaştırılması Türkiye'nin "beka"sı diye sunulamaz.

Faşizme ve diktatörlüğe geçit vermemek için mevcut teklifi reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Bağımsız emek hareketinin varlığını, varoluş koşullarını ve örgütlülüğünü savunmak amacıyla, mevcut paketi reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Geleceğimiz için demokratik, laik, bilimsel, anadilinde eğitim talebimizde ısrar ediyor, değişikliği reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Grev ve toplu sözleşme hakkımız, insanca yaşam, insanca çalışma hakkı, insanca yaşanabilir ücret ve güvenli bir gelecek için değişikliği reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Emek, demokrasi, barış ve özgürlüklerimizi, ekmeğimizi, iş güvencemizi korumak ve ortak geleceğimizi savunmak için değişikliği reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Emeğimize, bedenimize, kimliğimize ve çocuklarımıza sahip çıkmak için değişikliği reddediyor, REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!"

"Biat etmeyeceğiz!"

"Referandum son yüz yıllık tarihimizde yapılan sayısız anayasal değişikliklerin çok ötesinde, ülkemizi ve geleceğimizi çağdışına itecek bir rejim değişikliğinin onaylanıp onaylanmaması olarak gerçekleşecektir.

Referandum yolu ile tüm vatandaşlarımıza, emekçilere dayatılan “Biat et Rahat Et”tir.

Biat etmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz.

Sadece üyelerimizi değil tüm emekçileri, kula kulluk etmeyi kabul etmeyenleri, farklılıklarımızla birlikte eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan herkesi, her bir bireyi referandumda mevcut değişikliği reddetmeye ve tercihini hayır’dan yana kullanmaya çağırıyoruz.”