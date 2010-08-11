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Ekonomi

KESK masaya 'toplu sözleşme' için gidecek

KESK Genel Başkanı Sami Evren, 15 Ağustosta Toplu Görüşme Masasına giderek hükümete bir kez daha ''toplu sözleşme yapalım'' diyeceklerini bildirdi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24 - KESK Genel Başkanı Sami Evren, 15 Ağustosta Toplu Görüşme Masasına giderek hükümete bir kez daha ''toplu sözleşme yapalım'' diyeceklerini bildirdi. Evren, görüşmelerde ''en düşük memur maaşının bin 650 TL olmasını'' talep edeceklerini kaydetti.


Evren yaptığı açıklamada, ''4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun çizdiği çerçeveyle kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarının korunamayacağını'', bunu geçen 8 yıllık sürenin gösterdiğini söyledi. Kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarının, Hükümetle masaya eşit oturulması durumunda korunabileceğini ifade eden Evren, hükümetin bugüne kadar pazarlık yapma noktasında sendikalarla ''eşit koşullarda masaya oturmadığını, görüşmeleri tek taraflı yürüttüğünü'' savundu. Toplu görüşmelerde ''KESK masadan çekildi'' gibi algılamaların olduğunu dile getiren Evren, ''Halbuki biz hep masada olduk. Masada bizimle pazarlık etmeyen, pazarlıktan çekilen hep Hükümet olmuştur. Kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarını korumayacak bir masayı asla meşrulaştırmayız'' dedi. 


Diğer sendikaları, ''toplu görüşme masasına dahil olmamaya'' çağıran Evren, ''Masamızı bu tarafa kuralım toplu sözleşme yapalım. Çekilmiş olmuyoruz, toplu sözleşmeye davet var aslında'' diye konuştu.


Evren, 15 Ağustosta toplantıya giderek Hükümete bir kez daha ''toplu sözleşme yapalım'' diyeceklerini ifade ederek, "Temel olarak birkaç konu üzerinde özellikle duruyoruz. Bunlardan bir tanesi reel kayıplarımızla ilgili. Buna göre, ortalama 300 TL'lik seyyanen zam talebimizi masaya koyacağız. Toplu sözleşmenin en önemli maddelerinden biri bu olacak bizim açımızdan. Biz en düşük memur maaşının da temel ücret olarak bin 650 TL'ye olmasını istiyoruz" diye konuştu.


Evren, 657 sayılı kanunda yapılacak değişiklikle iş güvencesinin kaldırılmak istendiğini savunarak, ''Kanunda değişiklik öngören tasarı geri çekilmeli, güvenceli iş, kadrolu istihdam ve insanca ücreti esas alan yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Bu geri çekilmediği sürece 59. Hükümetle kamu çalışanları ciddi bir hesaplaşma içerisinde olur ve örgütümüz bunun başında olur'' diye konuştu. 

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