KESK'li kadınlar, toplu sözleşme taleplerini açıkladı

Kamuda toplu sözleşme süreci başlarken Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, kadınlarla ilgili taleplerini açıkladı. Koyun, “Toplu sözleşme görüşmelerinde kadın talepleri ayrı bir başlıkta ve gündemle ele alınmalı, mutabakat metninde de aynı şekilde tek başlık altında toplanmalıdır” dedi.

Toplu sözleşme sürecinde masada kadınların da bulunması gerektiğini belirten KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, şunları söyledi:

“Her iki yılda bir bugüne dek 5 kez kurulan grevsiz, yetkisiz bir masaya sıkıştırılarak imzalanan toplu iş sözleşmelerinde, kamu emekçilerinin her seferinde daha da katmerlenmiş bir yoksulluğa mahkûm edildiğini, haklarının eridiğini, kadın temsiliyetinin ısrarla reddedildiğini ve kadın taleplerinin görmezden gelindiğini gördük. TİS masasında kadın temsilinin olması ve kadın taleplerinin ayrı başlık ve fasıllarda tartışılması için yıllardır büyük çaba sarf ediyoruz.”

Yetkili sendika Memur Sen’in önceki toplu sözleşme süreçlerindeki tavrını eleştiren Koyun, şöyle konuştu:

“İstanbul Sözleşmesinin iptalini de büyük coşkuyla karşılayarak siyasal iktidarın yanında saf tutan Memur-Sen, bu yıl bir kez daha masaya oturacak. Bugüne dek kamu emekçileri lehine tek bir kazanıma imza atmayan ve hatta maaş zammı dahi alamadığımız bir toplu sözleşme imzalayan konfederasyon olarak tarihe geçen Memur-Sen’den emekçilerin hiçbir beklentisi olmadığını çok iyi biliyoruz.”

Koyun, “TİS masasını en hafif ifadeyle ‘uzlaşma’ masası haline getirenlerin imzaladığı sözleşmenin nezdimizde bir hükmü de bulunmuyor” dedi.

Koyun KESK’li kadınlar olarak taleplerini ise özetle şöyle sıraladı: