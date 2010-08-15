-KESK KOMİSYON İSTEMİYOR ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - KESK Genel Başkanı Sami Evren, ''Toplu sözleşme yapmazsak masada sonuç alamayız. Sayın Bakan toplantıyı açıyor ama bir öneri getirmiyor. Aslında toplantının ne zaman yapılacağı belli. Komisyona havale edecekler. Biz komisyon istemiyoruz'' diye konuştu. ''Artık Yeter Toplu Sözleşme'' ve 2011 Toplu İş Sözleşmesi taleplerinin yer aldığı pankartları açan KESK üyeleri, Güvenpark'tan Başbakanlık Merkez Bina'ya yürüdü. Sami Evren, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, ''Toplu Görüşme adı altında meşru olmayan, hukuksuz olan toplantıyı izlemeye geldiklerini'' söyledi. Toplu sözleşmenin imzalanmasında hiçbir yasal engelin olmadığını belirten Evren, masada seyyanen 300 TL'lik zammın müzakere edilmesini isteyeceklerini kaydetti. Toplu Görüşme sürecinde yaşanan gerçekleri kamu çalışanlarına anlatacaklarını belirten Evren, ''Toplu sözleşme yapmazsak masada sonuç alamayız. Sayın Bakan toplantıyı açıyor ama bir öneri getirmiyor. Aslında toplantının ne zaman yapılacağı belli. Komisyona havale edecekler. Biz komisyon istemiyoruz'' diye konuştu. Masada ekonomik büyümeden pay isteyeceklerini ifade eden Evren, büyümenin istihdam sorununu çözmediğini, işsizliğin hala aynı rakamlarda olduğunu savundu. Evren, 657 sayılı Kanunu'yla ilgili değişiklik tasarısının, çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırdığını ileri sürerek, ''Biz bu tasarının, geri çekilmesini talep edeceğiz. KESK için bu bir kavga nedenidir'' dedi. Memur-Sen'in, reel kaybı 120 TL olarak açıkladığını anımsatan Evren, ''Toplantıda bu konuyu açıklamalarını isteyeceğiz. Aralarında bir anlaşma mı vardır?'' diye konuştu.