KESK, KCK sorgusunda Uludere raporuyla da suçlandı!

KCK'dan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan KESK Başkanı Lami Özgen, KESK eylemlerinin Fıratnews haber ajansında haber olmasının örgütsel ilişkinin kanıtlarından biri olarak gösterildiğini, Uludere katliamıyla ilgili rapor hazırlamanın da KESK'e suçlama nedeni olduğunu söyledi.

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu Özgen'le sohbetini Twitter hesabında yazdı. İşte Özgen'in açıklamaları:

"Bu sabah bir grup gazeteci KCK'den gözaltına alınıp serbest bırakılan KESK Başkanı Lami Özgen ile konuştuk. Bazı ayrıntıları aktarıyorum. 1- KESK'li 74 kişi cezaevinde. Tutukluların yirmisinin kadın olması KESK yöneticileri arasındaki yüzde 40 kadın kotasını fena halde bozmuş. 2- 12 Eylül'den beri ilk kez bir konfederasyon başkanı gözaltına alındı. DİSK'liler hapisteyken hükümete bakan veren Türk İş yine sessiz. 3- Lami Özgen'e ve KESK'lilere sorulan sorular 115 sayfayı buluyor. Bir toplantı dışında tüm suçlamalar sendikal faaliyetlere ilişkin. 4- Bu sorular arasında 8 Ekim 2011'de düzenlenen mitingin 7 Ekim'deki Karayılan açıklamasının bir gün sonrasına denk gelmesi var mesela. 6- KESK eylemlerinin Fıratnews haber ajansında haber olması da örgütsel ilişkinin kanıtlarından biri olarak gösterilmiş. 6- KESK eylemlerinin Fıratnews haber ajansında haber olması da örgütsel ilişkinin kanıtlarından biri olarak gösterilmiş. 7- İran'da PJAK üyelerinin idam edilmelerine karşı İHD eylemine katılmak KESK'e karşı bir diğer suçlama. Bu eyleme katılmak KCK delili olmuş. Uludere katliamıyla ilgili rapor hazırlamak da KESK'e suçlama nedeni olmuş: KCK talimatıyla devleti küçük düşürdükleri ileri sürülüyor. Tutuklananların ortak noktaları sendikacı ve Kürt olması. Yani devlet için en büyük iki tehlikenin bileşkesi olduğu için KESK hala hedef."