KESK: Hakem Kurulu şike yaptı, eylemler sürecek

KESK Başkanı Lami Özgen Hakem Kurulu'nun 4+4, 3+3 zammına, “Hakemin ortaya çıkardığı karar şike kararıdır. Bizim tarafımızdan kabul edilmeyecektir” diye tepki gösterdi.

Toplu sözleşmelerde hükümetle anlaşamayan memurlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurdu. Memur-Sen, taleplerinin karşılanması için hükümetin kurula ağırlığını koymasını ya da Hakem Kurulu’nun inisiyatif almasını istedi. Beklenen adımlar Kurul tarafından atılmayınca memurların son toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Mithat Yurdakul'un Milliyet'te yayımlanan haberine göre Memur-Sen, işkollarındaki talepleri gerekçe göstererek toplantıya katılmaya karar verince Türkiye Kamu-Sen ve KESK onu izledi. Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, “Tıkayan taraf biz olmamak için giriyoruz” diye konuştu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına, Memur-Sen katıldığı için katılmak zorunda kaldıklarını belirtti. KESK Başkanı Lami Özgen de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun toplantısına sendika temsilcilerinin katılmaması durumunda toplantının başlayamayacağını iddia etti. Memur-Sen’in kurul toplantısına katılma kararı aldığını hatırlatan Özgen, bu nedenle kendilerinin de toplantıya zorunlu olarak dahil olacağını söyledi.

Oy çokluğuyla yarım puan

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu son toplantısı için dün Devlet Personel Başkanlığı’nda bir araya geldi. Toplantı, genel mali hükümlerin değerlendirilmesiyle başladı. Kurul, memur maaşlarına 2012 yılı ve 2013 yılında yapılacak zam oranlarını belirledi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşlarına yapılacak zammın 2012 yılı için yüzde 4+4, 2013 yılı için yüzde 3+3 olmasına karar verdiği bildirildi. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda karar, 4’e karşı 7 oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

8 lira 16 kuruşluk zam

Yapılan 0,5’lik artış en düşük memur maaşında 8 lira 16 kuruş, ortalama memur maaşında ise 9.47 kuruşluk artış sağlayacak. En düşük memur maaşına yapılan zam 57 lira yerine 65 lira, ortalama memur maaşına 66 lira yerine 75 lira zam yapılmış oldu.

Ortak eylem kararı alınıyor

Kamu Sen’in, Hakem Kurulu’nun kararına karşı bugün 12.30’da Başbakanlık’a en yakın park olan Kızılay Güvenpark’ta eylem yapacağı öğrenildi. KESK de Memur Sen ve Kamu Sen’le birlikte ortak eylemler yapılabileceğini bildirdi.

KESK Başkanı Lami Özgen, ”Hakemin ortaya çıkardığı karar şike kararıdır. Bizim tarafımızdan kabul edilmeyecektir” dedi. Özgen, şöyle devam etti: “KESK olarak karar ne olursa olsun bundan sonraki süreçte buna karşı pratik eylem tutumlarımızı sürdüreceğiz. Bu yasayla bize dayatılan ilk toplu sözleşme böylelikle kendiliğinden ortadan kalkmıştır.”

İtiraz hakkı yok

Hakem Kurulu’nun kararlarına itiraz hakkı bulunmuyor. Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Memur-Sen'in seçtiği üye aleyhlerinde oy kullandı

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda Memur-Sen’in kurula üye olarak gösterdiği Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Başbuğ da teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Teklif Sayıştay Başkanı Recai Akyel’in de oylarıyla 7’ye karşı 4 oyla kabul edilmiş oldu.