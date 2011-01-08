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Ekonomi

KESK GENEL KURULUNDA KADIN PROTESTOSU ANKARA (A.A)

08 Ocak 2011 13:54

-KESK GENEL KURULUNDA KADIN PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 08.01.2011 - KESK 1. Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde konfederasyona üye bir grup kadın, taciz iddiaları ve ardından yaşanan gelişmeleri protesto etti. Genel Kurulun yapılacağı Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi önünde ''Tacize karşı kadının beyanı esastır'' pankartı açan kadınlar, ''Bağımsız disiplin kurulu istiyoruz'', ''Cinsel tacizi örtme teşhir et'' ve ''Tacize geçit yok'' yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar, yaptıkları açıklamayla Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi'ndeki Genel Kurul delegelerine çağrıda bulundu. Açıklamada, taciz iddiasının üstü örtülmeye çalışılarak KESK'in içinde bulunduğu politik sorunlar bağlamında bir hesaplaşmaya dönüştürüldüğü ifade edildi. Olağanüstü Genel Kurulun sonun değil, yeni bir çıkışın başlangıcı olabilmesi için ''Kadının beyanı esastır'' ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu taleplere yer verildi: ''KESK ve KESK'e bağlı tüm sendikaların disiplin yönetmeliklerinde kadına yönelik şiddet suç olarak tanımlanmalıdır. Cinsle taciz, tecavüz dahil kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla ilgili tespitlerde kadının beyan ve başvurusunda karşı taraf bunun tersini ispat etmekle yükümlüdür maddesi bağlayıcı hale getirilmelidir. Taciz iddiasının gerekli kurulları işletmeyerek çözümsüz hale getiren KESK MYK üyeleri, Genel Kurul süresinde aklanmayarak disiplin kuruluna sevk edilmeli. Bu süreç sonunda işinden ayrılmak zorunda kalan KESK çalışanı ve KESK avukatının tüm hak kayıpları giderilmelidir.''

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