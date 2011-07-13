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Ekonomi

KESK GENEL BAŞKANLIĞI'NA LAMİ ÖZGEN SEÇİLDİ ANKARA (A.A)

13 Temmuz 2011 19:39

-KESK GENEL BAŞKANLIĞI'NA LAMİ ÖZGEN SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - KESK Genel Başkanlığı'na Lami Özgen Seçildi. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, 4. Olağan Genel Kurul'un 1, 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiği ve Merkez Yürütme Kurulu'nun belirlendiği hatırlatıldı. Merkez Yürütme Kurulu'nun da kendi arasında görev dağılımı yaptığı belirtilen açıklamada, Genel Sekreterliğe İsmail Hakkı Tombul'un, Mali Sekreterliğe Ali Berberoğlu'nun, Eğitim ve Örgütlenme Sekreterliği'ne Akman Şimşek'in, Basın Yayın Sekreterliği'ne Baki Çınar'ın, Kadın Sekreterliği'ne Canan Çalağan'ın ve Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreterliği'ne Ali Kılıç'ın seçildiği bildirildi.

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