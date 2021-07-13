KESK: En düşük memur maaşı 6 bin 952 TL olsun

KESK, 2 Ağustos’ta başlayacak kamu çalışanları toplu sözleşme süreci öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildireceği taleplerini açıkladı. KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik, en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL’ye çıkarılmasını, diğer memur maaşlarının, ek ödemelerin yansımasıyla en az yüzde 45,4 artırılması talep ettiklerini açıkladı.

KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre, kamuda 3. büyük konfederasyon olan KESK’in, 2021 toplu sözleşme sürecinde, yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınması, öncelikle 2022 yılı için, son iki yılda TÜRK-İŞ tarafından açıklanan yoksulluk sınırı ile memur maaşı arasında oluşan yüzde 8,5 oranındaki kaybın giderilmesi, ardından maaşların en son açıklanan Haziran 2021 TÜFE ve yurtiçi ÜFE ortalamasında artması artırılması ve yüzde 3 refah payı eklenmesini talep etti.



Bu teklife göre, net 4 bin 810 TL olan en düşük memur maaşının 5 bin 219 TL’ye çekilmesi, bu tutar üzerine yüzde 33,21 artış yapılarak en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL’ye getirilmesi, diğer memur maaşlarının da net yüzde 33,21; son iki yıldaki refah kaybının ve diğer ödemelerin yansıtılması ile birlikte yüzde 45,4 artırılması talep ediliyor.