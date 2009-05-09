KESK bazı sendikacıların tutuklanmasını protesto etti

KESK üyeleri, son dönemde bazı sendikacıların tutuklanmasını protesto etti.



Kızılay'da Güvenpark yanında toplanan konfederasyon üyeleri, tutuklu bulunan bazı sendikacıların serbest bırakılması yönünde slogan attı.



KESK üyeleri, çevik kuvvet ekiplerinin yoğun önlem aldığı Milli Müdafaa Caddesi'nden Başbakanlık Merkez Bina'nın arka kapısına kadar yürüdüler.



Konfederasyon Genel Başkanı Sami Evren, burada yaptığı açıklamada, hükümetin gerilim politikası izlediğini savunarak bundan en çok konfederasyonlarının etkilendiğini söyledi.



KESK'e yönelik baskı, gözdağı ve görevden almaların giderek yoğunlaştığını gözaltı ve tutuklamaların devam ettiğini ileri süren Evren, şöyle konuştu:



"Hükümet, çok planlı ve sistematik bir şekilde muhalif gördüğü kesimleri etkisizleştirme, kamuoyu nezdinde suçlu gösterme ve böylece sindirme politikası gütmektedir. AKP, iktidara geldiğinden beri konfederasyonumuza dönük daraltma, küçültme ve güçsüzleştirme faaliyeti yürütmektedir. Önceleri iş yerlerinde üye ve yöneticilerimize dönük ayrımcı yaklaşımlar sergilendi, çalışanlara başka adresler gösterilerek oralara üye olmaları sağlandı, ardından yoğun şekilde sürgün ve idari soruşturmalara maruz kaldık. En temel hakkımız olan tayinlerde bile söz konusu olan üye ve yöneticilerimiz olduğunda zorluklar çıkarıldı, engellendi."



Halen cezaevinde tutuklu bulunan 10 konfederasyon üyesinin derhal serbest bırakılmasını isteyen Evren, arkadaşları serbest bırakılıncaya kadar eylemlerinin demokratik çerçevede devam edeceğini söyledi.



Evren ve beraberindeki bir grup, açıklamanın ardından Başbakanlık Merkez Bina'nın Milli Müdafaa Caddesi yönündeki kapısına siyah çelenk bıraktı.



Sami Evren, buradaki konuşmasında arkadaşlarının demokratik mücadele verirken tutuklandıklarını ve bunun bir "kara leke" olduğunu belirtti.



Bu arada, Halkevleri'ne bağlı ve kendilerine Genç Umut Öğrenci Kolektifi adını veren üniversite öğrencileri Yüksel Caddesi'nde toplanarak ABD Büyükelçiliği'ne yürüdüler.



Polisin oluşturduğu kordon altında yürüyen öğrenciler, yol boyunca çeşitli sloganlar attı.

