KESK, Batman ve Edirne’den Ankara'ya yürüyecek

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), hükümetin memur ve memur emeklileri için açıkladığı maaş zammı teklifine karşı, 18 Ağustos ile 20 Ağustos arasında, “Ankara Yürüyüşü” düzenleyeceğini açıkladı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 12 Ağustos 2021’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan, kamu çalışanları ve emeklilerine yönelik zam teklifine karşı Ankara’ya yürüyeceğini duyurdu. KESK’ten yapılan açıklama şöyle:

“Kamu emekçileri ve emeklilerinin 2022-2023 yıllarını kapsayan ‘toplu sözleşme’ görüşmelerinde 12 Ağustos 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işveren heyeti adına teklifini açıklamıştır. Söz konusu teklif aileleri de kattığımızda 20 milyonu aşkın geniş bir kitleyi yoksulluğa mahkûm eden, yüzlerce talebi görmezden gelen bir tekliftir.

Bu teklife karşı, 18-20 Ağustos 2021 tarihlerinde, tüm illerde işyerleri önleri başta olmak üzere merkezi alanlarda basın açıklamaları/toplantıları gerçekleştiriyor;

Ayrıca, toplu iş sözleşmesi taleplerimize ve iktidarın yoksulluk sınırının dahi çok altındaki teklifine yönelik 18-20 Ağustos 2021 tarihinde, ‘İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Toplu Sözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz!’ şiarıyla Batman ve Edirne’den iki kol halinde 3 gün sürecek Ankara Yürüyüşü gerçekleştiriyoruz”