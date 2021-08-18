KESK, Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti: Gerçek bir toplu sözleşmeye dayanmayan, grev hakkını yasaklayan bu sendika yasasını çöpe atmanın vakti çoktan gelmiştir

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), memur ve memur emeklilerine yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğü Ankara’ya iki koldan yürüyüş başlattı. KESK’liler, Edirne ve Batman’dan Ankara’ya yürüyüşe geçti.

İkinci kol olarak tanımlanan Batman’daki yürüyüş, Turgut Özal Bulvarı’ndaki Eğitim-Sen binası önünden başladı. Burada toplanan KESK üyeleri, “İnsanca Bir Yaşam, Demokratik Grevli Toplu Sözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz” yazılı pankart açarak Atatürk Parkı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte, “Güvenceli İş, Güvenli Gelecek”, “Mülakat Değil Liyakat”, “KHK’lar İptal Edilsin” ve “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” yazılı dövizler taşındı. Kamu emekçileri, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “KHK’lar gidecek biz kalacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Zam zulüm işkence işte AKP” sloganları da attı.

Polis yürüyüşü durdurdu

Yürüyüş, bir süre atılan sloganlar nedeniyle polis tarafından durduruldu. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Yeşil Kablan ile emniyet yetkilileri arasında kısa süreli müzakere yapıldı. Emniyet yetkilileri, yürüyüş için slogansız şekilde izni alındığı ve bu nedenle slogan atılmaması gerektiğini belirtti. Yapılan müzakerenin ardından yürüyüş, alkış ve sloganlar ile yeniden devam etti.

Üç gün sürecek

Atatürk Parkı’na bir açıklama yapan Şükran Yeşil Kablan, 4688 sayılı yasanın antidemokratik ve kamu emekçilerinin iradesini yansıtmaktan yoksun olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Gerçek bir toplu pazarlığa dayanmayan, oluşumundan kapsamının belirlenmesine kadar itiraz halinde devreye giren, hakem heyetinin yine hükümet tarafından belirlenmesine kadar emekçilere sadece özgürlüklerinin yok sayılması, hak taleplerinin önüne set çekilmesi olarak çıkan, grev hakkını yasaklayan bu sendika yasasını çöpe atmanı vakti çok gelmiştir."

"Gerçek yetki siz de değil"

Kablan Memur-Sen'e de seslenerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz beş dönemdir, hükümetin yüzde üçlerle, dörtlerle komik bir şekilde ifade ettiği zamların altına imza atan, hatta kimi zaman bu tekliflerin dahi altında teklif sunarak imza atan Memur-Sen’e de buradan sesleniyoruz. Gerçek yetki sizde değildir. Gerçek yetki, bu ülkede yaşayan milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisindedir. Bu sürecin gerçek yetkilisi ve iradesi bizleriz. Buradan bu yetkimizi ele alarak, bu iradeye sahip çıkarak bize dayatılan yoksulluk, açlık, sefalete karşı, güvencesiz çalışmaya karşı, kamusal hizmetin ticarileştirilmesine, özelleştirilmesine karşı, kadınların yok sayılan, görmezden gelinen yaşamlarına karşı sesimizi, sözümüzü birlikte daha güçlü mücadeleyi büyüterek örgütleyerek Ankara’ya gidiyoruz.

Bugün iki koldan yürüyüşümüzü başlattık. Batman, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Antep, Adana Mersin’den Ankara’ya üç gün sürecek bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Diğer yürüyüş kolumuz da Edirne’den Ankara’ya gelecek.

Buradan bir kez daha hepinizi, bütün Batman halkını ve bütün Türkiye’yi, bu haklı mücadelemizde bizlerin yanında olmaya, omuz vermeye, güç vermeye çağırıyoruz.”