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KESK 21 Aralıkta greve gidiyor

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 21 Aralıkta Türkiye genelinde greve gideceklerini bildirdi.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 21 Aralıkta Türkiye genelinde greve gideceklerini bildirdi.


Özgen, Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, kamu çalışanlarının sorunlarını anlattı.
 

Türkiye'de çok iktidar değiştiğini ancak bunların kamu emekçilerinin sorunlarına eğildiğine tanık olmadıklarını ifade etti.


Bugün, ''eski statükocu yapıyı aratacak'' uygulamalar yaşandığını savunan Özgen, ''kamuda dönüşümün acısını çalışanların çektiğini'' kaydetti.


Kamuda toplu sözleşmeyi düzenleyecek yasa taslağına yönelik eleştirilerini de dile getiren Özgen, kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkının ''çok görüldüğünü'' söyledi. 


Özgen, taslakta memurların önemli kısmının sendika yasağının devam ettirildiğini ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlandığını öne sürdü.


Taslakta öngörülen Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısını eleştiren Özgen, taslakta bir sendika yasasında olması gereken vazgeçilmez düzenlemelerin yer almadığını iddia etti. ''Eşit işe eşit ücret'' uygulamasını değinen Özgen, uygulamayla bürokratların maaşlarının arttığını, öğretmenler başta olmak üzere memurların önemli kısmının maaşlarında iyileştirmeye gidilmediğini savundu.


Memurlara yapılan zam oranlarını ''sefalet artışı'' olarak niteleyen Özgen, KESK olarak kamu emekçilerinin insanca yaşayacak bir gelire kavuşturulması mücadelesini sürdüreceklerini dile getirdi. 


''Kazanılmış hakların yok edilmesine seyirci kalmayacaklarını'' ifade eden Özgen, diğer konfederasyonlara da çağrıda bulunarak 21 Aralıkta greve çıkmalarını istedi. Özgen, sağlık meslek örgütlerinin de aynı gün grev kararı olduğunu belirterek, grevi ortaklaştırdıklarını bildirdi.


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