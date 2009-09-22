Kesintisiz elektrik hizmeti geliyor

Elektrik iletim sistemi Avrupa'nın ortak ağına bağlanarak Türkiye'de elektrik hizmetinin niteliğini artıracak.



Yeni sistem, Türkiye'de elektrik hizmetinin niteliğini artıracak. Elektrik tüketimi, üretimi geçtiği an Avrupa'nın enerjisi devreye girecek. Zaman gazetesinin haberine göre, yeni sistemle voltaj ve frekans sorunları sebebiyle buzdolabı ve televizyon gibi elektrikli cihazlarda sık sık yaşanan arızalanma vakaları da ortadan kaldırılacak. Sanayide ise elektriğin kalitesizliğinden kaynaklanan problemler bitecek.



Yaklaşık 35 yıldır iletim sisteminde devam eden iyileştirme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Zaman'ın Enerji Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere göre yıl sonuna kadar iletim altyapısıyla ilgili çalışmalar tamamlanacak. 2010'un ilk çeyreğinde Avrupa 'elektrik iletim sistemine' (UCTE) üyelik bağlantısı yapılacak. Deneme çalışmalarından sonra da 2011'den itibaren tam bağlantıya geçilecek. Türkiye'nin elektrikte Avrupa'ya bağlanması ilk olarak 1975 yılında gündeme gelmişti. O tarihten beri ülke içinde elektrik şebekesinin Avrupa standartlarına ulaştırılmasına dönük çalışmalar yapılıyor. Son aşamaya gelinen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki elektrik iletim sistemi, Avrupa elektrik sistemi ile ortak çalışacak.



Yeni düzenleme ile ülkedeki iletim altyapısı, güçlenmiş olacak. Aboneler daha kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti alacak. Buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi gibi cihazlar, voltaj ve kalite değişimlerinden kaynaklanan sorunlarla daha az karşılaşacak. Sanayide de makineler daha verimli çalışacak. Örneğin tekstil fabrikalarında voltaj ve frekans değişimleri, ip kırılmalarına yol açıyor. Cam fabrikalarında ise hatalı üretim sorunu yaşanıyor. Avrupa'yla iletim konusundaki entegrasyon, elektrik ithalat ve ihracatını da kolaylaştıracak. Atatürk Barajı'nda üretilen elektrikle Paris'teki Eyfel Kulesi aydınlatılabilecek. Ya da Türkiye'de elektrik tüketimi, üretimi geçtiği anda Avrupa'daki tesislerde üretilen elektrik enerjisi derhal devreye girecek.



Frekans ve voltaj, elektriğin en önemli kalite göstergelerinden biri. Üretim ve tüketimin dengede olması durumunda frekans 50.00 Hz oluyor. Üretim tüketimden fazla olunca frekans yükselirken, azalınca düşüyor. UCTE standartlarında frekans sapması artı-eksi 20 mHz iken ülkemizde yaklaşık 100 mHz'yi buluyor. Türkiye, iletimde sağladığı iyileşme ile Avrupa voltaj sapma aralığını yakaladı. Elektrikli cihazların sağlıklı çalışması ve ömürlerinin uzun olması için voltajın standart değerler içinde olması gerekiyor. Avrupa'nın ortak elektrik iletim sisteminden 450 milyon kişi yararlanıyor.