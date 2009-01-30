'Kesinlikle hakemin suçu'

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Turkcell Süper Lig'deki Sivasspor maçında Ümit Karan'ın kırmızı kartla oyundan atılması kararının, hatalı olduğuna inandığını söyledi.



Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Michael Skibbe, kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Sivasspor maçının ardından Ümit Karan'ın kesinlikle hakeme küfür etmediğini söylediğini belirterek, "Ümit'e verilen kırmızı kartı ve bunun sebebi olan küfürü ben kabul etmiyorum. Kesinlikle Ümit'in değil, yan hakemin hatalı olduğunu düşünüyorum" dedi.



Alman çalıştırıcı, cezası nedeniyle kadroya giremeyen Ümit'in eksikliğini Fortis Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçında hissettiklerini dile getirerek, "Son kupa maçımızda yedek kulübemize baktığınız zaman ne kadar çok eksik olduğunu görüyorsunuz. Bir Ümit'e ne kadar çok ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor" diye konuştu.



"SİVAS'TA TURU GEÇERİZ"



Fortis Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile yapacakları çeyrek final rövanş maçına değinen Skibbe, Sivas deplasmanında turu geçeceklerine inandığını vurguladı.



Sivasspor karşısında agresif oynamaları ve gol pozisyonları yaratıp, bunları değerlendirmeleri gerektiğini aktaran Alman teknik adam, şunları söyledi:



"Son vuruşlarda başarılı olmamız gerekiyor. Bizim sıkıntımız o. Özellikle o pozisyonlarda daha dikkatli olmamız lazım. Bizim oradaki şansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Takımımız iyi bir gününde, Sivas'ta da olsa galip gelebilecek güçte. Bizim Sivasspor'a hem lig lideri olarak, hem de kadro kalitesi olarak saygımız var. Ama oradan iyi oynayarak galibiyet çıkaracağımızaeminiz."



Yarın deplasmanda Denizlispor ile yapacakları lig maçı için, "İyi bir konsantrasyonla mücadelemizi verdikten sonra, 3 puanı alıp dönmek istiyoruz" diyen Skibbe, hedeflerinin sezonu şampiyon olarak tamamlamak olduğunu kaydetti.



SAKATLARIN DURUMU



Michael Skibbe, açıklamasında, sakatlığı bulunan oyuncuların son durumları hakkında da bilgi vererek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Servet ile inşallah hafta sonu Denizlispor maçında beraber olabileceğiz. Nonda için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Lincoln'le bir hafta 10 gün kadar daha zamanımız olacak. Kewell'ı da 3 hafta kadar beklememiz gerekecek. Hasan Şaş'ı unutmamak lazım, topla çalışmalara başlaması bizi sevindirdi. O da bizim için çok önemli. Önümüzdeki hafta kadroya katıldığı zaman, bizim için çok önemli katkı olacak. Linderoth, bir kaç gündür takım idmanına katılıyor. Değişiklik olmazsa Denizlispor maçının kadrosunda görebiliriz."

