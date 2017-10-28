Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde, hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. polisin çalışmasıyla yakalandı.

Cinsel istismar, adam öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kaydı bulunan ayrıca hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.D.\'nin İncirliova Kurtuluş Mahallesi\'nde olduğunu öğrenen polis, harekete geçti. Geçen perşembe günü operasyon yapan polis, S.D.\'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen S.D., tutuklandı.

S.D.\'nin, yaklaşık 2 ay önce sabaha karşı komşusunun evine girip arkadaşının eşi olan 50 yaşındaki F.Y.\'ye tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürüldü. Evde uyuduğu sırada gürültüye uyanan 18 yaşındaki M.Y.\'nin, olaya müdahale etmeye çalışırken S.D. tarafından karnından bıçaklandığı belirtildi.

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