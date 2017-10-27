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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 22 yaşındaki Uğur Ergon, polis ekiplerince yakalandı

27 Ekim 2017 16:04

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde, uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 22 yaşındaki Uğur Ergon, polis ekiplerince yakalandı.
Uyuşturucu ticareti nedeniyle, Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilmiş 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Ergon, Aydın\'ın Kurtuluş Mahallesi\'nde yaşayan annesinin evinde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergon tutuklandı.

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