'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesinin ardından yanmıştı; UNESCO listesindeki kuş cennetine butik otel projesi

2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan ve 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesinden 4 ay sonra yangın çıkan Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından butik otel yapılacağı ortaya çıktı. Samsun Çevre Mühendisleri Odası otel projesine tepki gösterdi.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesinde 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.

Aynı yıl içinde deltadaki 319 kaçak yapı AKP’li ilçe belediyesi tarafından yıkıldı.

2020 yılı Mayıs ayında ise, Türkiye'de var olan 486 kuş türünün 359'unun yaşadığı Kızılırmak Kuş Cenneti, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Delta, araç girişine ve piknikçilere kapatıldı.

"Koruma altına alındıktan sonra yandı"

Ancak alan koruma altına alındıktan 4 ay sonra yandı. Bölgede yaptığı araştırmada, yaklaşık 2 bin dönüm alanın zarar gördüğü yangının kasıtlı olarak 3 ayrı noktadan çıkarıldığı tespit edildi.

Önce reddetti, şimdi yatırımcı arıyor

Yanan alanın imara açılacağı söylentileri üzerine Belediye Başkanı Mustafa Demir iddiaları yalanladı. Bölgenin eski haline getirileceğini duyurdu.



Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, deltaya butik otel yapılacağı ortaya çıktı.

Meclis toplantısında konuşan başkan Mustafa Demir, bölgede konaklama ihtiyacı olduğunu savundu. "Kuş Cenneti’nde son dönemde ziyaretçi sayısında çok büyük artış söz konusu oldu. Oraya gelenlerin ve bilimsel araştırma yapanların konaklamasına yönelik, doğal malzemelerle oraya uyum sağlayacak, restoranı ile birlikte güzel bir konaklama tesisi yapma düşüncemiz var. Bildiğiniz yatırımcı varsa bir proje ile ihaleye çıkma noktasındayız. Meclis üyelerine duyurulur” ifadelerini kullandı.

"Yapılaşma deltayı yok eder"

Açıklama tartışmaları da beraberinde getirdi. Samsun Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kübra Küçük, "Kuş Cenneti’nde bir otel ya da her hangi bir yapıya ihtiyaç yok. Araştırma yapan veya kuş gözlemlemeye gelen kişilerde orada bir otel istemezler.

Amaç, kuş cennetine ilginin arttırılması ise, oteli ilçe merkezine ya da delta sınırları dışına yapsınlar. Belediye daha önce deltada bir lokanta açılmasına izin verdi. Şimdi otel de yapılırsa bunun arkası gelir. Deltada yok olur. Buna izin veremeyiz" dedi.