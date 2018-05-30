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Kesin aday listeleri Resmi Gazete'ye gönderildi

YSK Başkanı Güven: Milletvekili kesin aday listesinin Resmi Gazete'ye gönderdik

30 Mayıs 2018 22:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, milletvekili kesin aday listesinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Güven, "24 Haziran Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili milletvekili kesin aday listeleri belirlendi. Biraz önce yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdik. Adayların ülkemize, siyasi partilerimize, adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Yarını bekleyelim"

Seçim İttifakı Yasası'na ilişkin iptal isteminin yarın Anayasa Mahkemesinde görüşüleceği hatırlatılarak, "İptal kararı çıkarsa ne olur?" şeklindeki soru üzerine de Güven, "Bilemiyorum, yarını bekleyelim" değerlendirmesinde bulundu.

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