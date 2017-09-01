Kesim merkezlerinde çocuk manzaraları

İbrahim LALELİ- ALPARSLAN ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da kurbanlarını kestiren anne ve babalara, çocukları da eşlik etti. Kesimleri izleyen çocuklardan bazıları ağlayarak annesinin arkasına saklandı, bazıları ise kurban kesimi yapan babasının kullandığı bıçakları taşıdı.

Kurban Bayramı nedeniyle dini görevlerini yerine getirmek isteyen Antalyalılar, bayram namazının bitimiyle birlikte belediyeler tarafından hazırlanan toplu kurban kesim merkezlerine geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası karşısında Muratpaşa Belediye tarafından kurulan kesim alanı, tıklım tıklım doldu. Kurbanlarının kesilmesi için sıraya giren Antalyalılar, çevre yolu trafiğini de kilitledi. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ayrı ayrı kesildi. Dokuma semtinde bulunan kapalı Cumartesi Pazarı içine Kepez Belediyesi tarafından kurulan kesim alanında da küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi yapıldı.

Toplu kesim yerlerinde dikkat çeken ayrıntı ise çocuklar oldu. Anne ve babalarıyla birlikte gelen çocuklar, kesim anlarını dikkatle izledi. Kimisi bakamayarak annesinin arkasına saklanırken, bazıları ise kulaklarını tıkayarak hayvanların sesini duymamaya çalıştı. Bazı çocuk ise kesim yapacak babasına bıçak taşıyarak yardımda bulundu.

Babası kasap olan 12 yaşındaki Tuna Alnıaçık, kurban kesiminde kullanılan keskin bıçakları tutarak babasına yardım etti. Her kesim öncesi bıçakları bileyleyip babasına veren Tuna, \"Kurban kesimlerinde babama yardım ediyorum. Bıçaklarını tutuyorum. Keskinlikleri gitmişse bileyleyerek keskinleştiriyorum\" dedi.

Kurban kesimi için sıra beklediklerini belirten hemşire Rabia Yılmaz ise \"Kesimin ardından etleri dağıtmak için yola çıkacağız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI