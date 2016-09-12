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Kesilmekten kaçan dana 6 saat sonra yakalandı

Dana, 3 sakinleştirici iğne ile yakalanabildi

12 Eylül 2016 20:58

Antalya'da sahiplerinin elinden kaçan dana, 6 saatlik kovalamacanın ardından 3 sakinleştirici iğneyle yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Antalya’da Ali Erhan Dikici, Zafer Mahallesi'ndeki kurban kesim yerine danasını götürdü. Kasap kesmek için kamyonetten indirdiği sırada dana ipini kopararak kaçtı. 2 kilometreden fazla kaçan dana, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ağaçlık yerleşkesine girdi. Sahipleri hayvanı yakalayamayınca belediye görevlilerinden yardım istedi. Belediye ekipleri, alanda yaklaşık 4 saat düveyi kovaladı.

 

Sakinleştirici iğneyle yakalandı

 

3 sakinleştirici iğneyle uyuşturulan dana, ağaçlık alanda kasap yardımıyla kesildi. Dananın sahibi Ali Erhan Dikici, 4 bin 500 liraya satın aldığını belirterek, "Saat 10.00'dan beri kovalıyoruz. Oğlanı da devirdi, iyi ki oğluma zarar vermedi. Aslında kasabın suçu var. Neden hemen çözdü anlamadık. Neyse ki bu ağaçlık alana kaçtı, buraya kaçmasaydı insanlara ve araçlara zarar verirdi. Kasap getirdik. İlk kez dana kesecektik, tövbe ettim. Bir daha sadece koyun keserim" dedi.

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