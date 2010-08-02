-KESİK BACAKLARIN SAHİBİ DNA TESTİYLE BULUNACAK BURSA (A.A) - 02.08.2010 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu sanılan iki bacağın bulunmasıyla ilgili soruşturmada, bacakların, ait olduğu kişinin öldürülmesinden sonra kesildiği belirlendi. Alınan bilgiye göre, olayın ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen bacaklar, cumhuriyet savcısı ve adli tabipler tarafından incelendi. Ayak tırnaklarında kırmızı oje bulunan bacakların kime ait olduğunun belirlenmesi için yoğun çalışan özel ekip, elde ettiği tüm bilgileri kullanarak sonuca ulaşmaya çalışıyor. Tüm ihbarları değerlendiren ekip, olayı aydınlatacak en küçük bir ipucuna ulaşmayı amaçlıyor. Çalışmalarda, her iki bacağın diz kapaklarının altından makineyle düzgün şekilde kesildiği, daha önce 39 olarak açıklanan ayak numaralarının 37 olduğu tespit edildi. Olayın basında yer almasının ardından bacakların kendi çocuklarına ait olabileceğini düşünen aileler polise başvurdu. Son olarak polise telefon eden kadın, ayak tırnaklarında oje bulunan kızının kayıp olduğunu belirtti. Polis ekipleri, ihbar üzerine ayrıca inceleme başlattı. -BACAKLAR ÖLÜMDEN SONRA KESİLMİŞ- Bacakların, ait olduğu kişinin öldürülmesinden sonra kesildiği belirlendi. Olayın cinayet olduğu üzerinde duran polis, çalışmasını bu yönde sürdürürken ayak parmaklarındaki ojenin kişinin öldürülmesinden önce mi sonra mı sürüldüğünü araştırıyor. Bu arada, polis ekipleri, bacakların konulduğu siyah çöp poşetinde parmak izi bulamadı. Poşet, daha kapsamlı inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi. -KIZLARI KAYIP AİLELERİN KANLARI ALINACAK- Güvenlik güçlerinin kızları kayıp aileleri tespit ederek ifadelerine başvurduğu, çocuklarını arayan anne ve babalardan kan örneği alınacağı, kan örneklerinin DNA'sının konteynerde bulunan bacaklarınkiyle aynı olup olmadığı belirlenerek olayın aydınlatılmasına çalışılacağı bildirildi. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Konak Caddesi'nde özel bir temizlik firmasına ait araçla çöp toplayan görevli Oktay Şahinkaya, bir apartmanın önündeki çöp konteynerini boşaltırken çöplerin arasında iki bacak olduğunu görmüş ve polise haber vermişti.