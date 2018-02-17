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Kesici alet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde izinsiz kesici alet satma ve bulundurma suçundan aranan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı

17 Şubat 2018 21:07

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde izinsiz kesici alet satma ve bulundurma suçundan aranan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay, Bafra ilçesinde bulunan Altınaya Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre izinsiz kesici alet satma ve bulundurma suçundan aranan Burak C., polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından ekipler, Burak C.\'yi yakaladı. Şüpheliyi gözaltına alınan polis daha sonra ifadesi almak için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Soruşturma sürüyor.

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