-Keşanspor'un oyuncusu kazada hayatını kaybetti ANTALYA (A.A) - 07.01.2012 - Türkiye Bölgesel Amatör Lig 11'inci Grup'ta mücadele eden Keşanspor'u taşıyan otobüsün Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uçuruma yuvarlanması sonucu yaralananlar arasında bulunan futbolcu Güner Yıldız, hastanede hayatını kaybetti. Korkuteli'nin Kargalık mevkisinde uçuruma yuvarlanan, Keşan Belediyesporlu futbolcu, teknik heyet ve idarecileri taşıyan otobüste yaralanan 21 kişi arasında yer alan stoper Güner Yıldız'ın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki yaralılardan Burak Subaşı'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Keşanspor Altyapı Koordinatörü Serkan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 günlük kamp çalışması için Alanya'ya giden kafilenin geçirdiği trafik kazası haberinin şok etkisi yarattığını söyledi. Eski başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyetin Antalya'ya hareket ettiğini dile getiren Bayraktar, kazanın takım üzerindeki etkisinin ağır olduğunu kaydetti. Eski Keşanspor Başkanı Kubilay Alkan da iki kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Diğer sporcuların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Alkan, yarın taburcu olabilecek sporcuların Antalya'ya giden heyetle döneceğini söyledi. Keşanspor kafilesini taşıyan otobüsün Korkuteli'nin Kargalık mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi yaralanmış, futbolcu Can Çetinkaya ölmüştü.