-Keşansporlu futbolcu toprağa verildi KIRKLARELİ (A.A) - 09.01.2012 - Keşanspor kafilesini taşıyan otobüsün Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden futbolculardan Güner Yıldız (20), Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde toprağa verildi. Yıldız'ın cenazesi ilk olarak Babaeski ilçesi Hamidiye mahallesindeki evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Yıldız'ın cenazesi daha sonra Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyüne getirildi. Törende Yıldız'ın babası Necmettin Yıldız, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Bu arada Yıldız'ın takım arkadaşları tabutun üzerine forma ve atkı bıraktılar. Yıldız'ın cenazesi gözyaşları içerisinde köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Cenaze törenine, Yıldız'ın ailesi, yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kamp çalışması için Keşan'dan Alanya'ya giden, Gökhan Erkaya'nın kullandığı 34 FN 5809 plakalı otobüs, dün Antalya'nın Korkuteli ilçesi Kargalık mevkisinde uçuruma yuvarlanmış, futbolcular Güner Yıldız ve Can Çetinkaya hayatını kaybetmiş, teknik heyet, idareciler ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 21 kişi yaralanmıştı.