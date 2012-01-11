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Spor

Keşanspor lige devam edecek EDİRNE (A.A)

11 Ocak 2012 17:39

-Keşanspor lige devam edecek EDİRNE (A.A) - 11.01.2012 - Kamp için gittikleri Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kafilenin bulunduğu otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu iki futbolcusu hayatını kaybeden Keşanspor, lige devam etme kararı aldı. Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Keşanspor'un teknik direktörü Sadi Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige devam etme kararı aldıklarını söyledi. BAL'da 13 grup halinde 152 takım arasında namağlup 3 takımdan biri olduklarına dikkati çeken Kuru, şunları kaydetti: ''Geçirdiğimiz kazada yaralanan futbolcularımız Burak Şubaşı, Ahmet Kaan Ergün, Rıfat Aras, Şahin Gümüş ve İbrahim Borazan'ın tedavileri devam ediyor. Diğer futbolcularımızın durumları iyi. Her şeye rağmen lige devam edeceğiz. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sağlam futbolcularımız ile yakın zamanda çalışmalara başlayacağız'' Keşanspor kafilesi, 7 Ocak'ta kamp için Antalya'ya giderken Korkuteli ilçesinde kaza geçirmiş, uçuruma yuvarlanan otobüsteki futbolculardan Can Çetinkaya hayatını kaybetmiş, 21'i yaralanmış, yaralılardan Güner Yıldız da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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