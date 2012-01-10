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Spor

Keşanspor kafilesi ilçeye döndü EDİRNE (A.A)

10 Ocak 2012 03:20

-Keşanspor kafilesi ilçeye döndü EDİRNE (A.A) - 10.01.2012 - Kamp için gittikleri Antalya'da, Korkuteli ilçesinde otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu 2 futbolcusunu kaybeden Keşanspor, ilçeye döndü. Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 11'inci Grup'ta mücadele eden Keşanspor'u, Tekel Meydanı'ndaki kulüp lokali önünde taraftarlar karşıladı. Taraftarlar daha sonra otobüslerden inen futbolculara ve yöneticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Keşanspor ,Kulüp Başkanı Sadi Kuru, kulüp lokalinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Lige devam edip edemeyeceğimizi  Futbol Federasyonu ile görüştükten sonra karar vereceğiz'' dedi. Kazanın bir anlık dikkatsizlikten kaynaklandığına işaret eden Kuru, takımın çarşamba veya perşembe günü çalışmalara başlayabileceğini belirtti. Takımın teknik direktörü İlhan Kıran da iki futbolcularını kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını ve ölenlere Allah'tan rahmet dileğini kaydetti.   Takım kaptanı Özdemir Deniz, Keşan'a yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını, kaza sırasında kendileri ile çok yakından ilgilenildiğini ama 2 arkadaşlarını kaybetmekten de büyük üzüntü duyduklarını vurguladı. Keşanspor kafilesi, 7 Ocak'ta kamp için Antalya'ya giderken, Korkuteli ilçesinde kaza geçirmiş, uçuruma yuvarlanan otobüste, futbolculardan Can Çetinkaya hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmış, yaralılardan Güner Yıldız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

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