-Keşanspor kafilesi Alanya'dan ayrıldı ANTALYA (A.A) - 09.01.2012 - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde trafik kazası geçiren Keşanspor kafilesi, Alanya'da konakladıkları otelden ayrıldı. Hastaneden taburcu olan Keşanspor kafilesi, bir gün konakladıkları Alanya'nın Türkler beldesindeki Alaiye Resort Otel'den karayoluyla Antalya Havalimanı'na hareket etti. Keşanspor kafilesinin, bugün kazada hayatını kaybeden futbolcu Güner Yıldız'ın Kırklareli'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacağı bildirildi. Kulüp başkanı Sadi Kuru, yaptığı açıklamada, kazanın ardından hastaneden taburcu olan 14 futbolcu, masör ve antrenörle Alanya'daki otelde bir gün konakladıklarını söyledi. Kazada hayatını kaybeden futbolcu Güner Yıldız'ın cenaze törenine katılacaklarını anlatan Kuru, daha sonra İstanbul'a gelerek yaşamını yitiren futbolcu Can Çetinkaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunacaklarını söyledi. Takımdaki futbolcu ve idari personelin cuma gününe kadar izinli olduğunu ifade eden Kuru, lige devam etmek istediklerini belirtti. Kuru, şöyle konuştu: ''Keşan'a gittikten sonra futbolcular, futbolcu aileleri, federasyon yetkilileri ve Keşan'daki mülki amirler ile görüşeceğiz. Namağlup sürdürdüğümüz ligde başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Kazada ölen kardeşlerimiz için devam etmek istiyoruz. Elde ettiğimiz başarıda onların da payı var. Kendimize yeni bir yol çizerek, başarımızı devam ettirmek istiyoruz.'' Takımın masörü Serbülent Dalkıran ise kazadan yaklaşık 5 dakika önce kamerasıyla otobüs içinde arkadaşlarının görüntüsünü çektiğini ve birlikte şakalaştıklarını anlattı. Kazanın oluş şeklini hatırlamadığını ifade eden Dalkıran, kazadan sonra otobüsten en son kendisinin çıkarıldığını belirtti. Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Dalkıran, hayatını kaybeden arkadaşlarının ailesine başsağlığı diledi. Kamp çalışması için Keşan'dan Alanya'ya giden, Keşanspor kafilesini taşıyan otobüs, önceki gün Antalya'nın Korkuteli ilçesi Kargalık mevkisinde uçuruma yuvarlanmış, futbolcular Güner Yıldız ve Can Çetinkaya hayatını kaybetmiş, teknik heyet, idareciler ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 21 kişi yaralanmıştı.