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Spor

Keşanspor için yardım kampanyası EDİRNE (A.A)

12 Ocak 2012 18:26

-Keşanspor için yardım kampanyası EDİRNE (A.A) - 12.01.2012 - Kamp için gittikleri Antalya'da, Korkuteli ilçesinde otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu 2 futbolcusunu kaybeden Keşanspor için ülke çapında yardım kampanyası başlatılabilmesi amacıyla Edirne Valiliği'ne başvuru yapıldı. Keşan Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keşanspor yöneticileriyle birlikte ülke çapında yardım kampanyası açılması için gerekli başvurularda bulunduklarını söyledi. İzinlerin alınması halinde 3 ay süreyle ülke çapında yardım kampanyası yürüteceklerini ifade eden Kaymakam Narinoğlu, ''Keşan bu yıl bir ivme kazandı. 3. lige çıkmak için bir hedef koydu ve şu anda 152 takım arasında yenilmeyen 3 takımdan birisi olarak yoluna devam ediyordu. Bir kesinti yaşadık, acılarımız ve yaşadığımız travma hayatımızı kesintiye uğratmamalı. Biz bu sıkıntımızdan daha da güçlenerek çıkmalıyız'' diye konuştu. Keşanspor kafilesi, 7 Ocak'ta kamp için Antalya'ya giderken, Korkuteli ilçesinde kaza geçirmiş, uçuruma yuvarlanan otobüste, futbolculardan Can Çetinkaya hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmış, yaralılardan Güner Yıldız kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

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