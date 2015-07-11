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Keşan'daki sloganlı polis operasyonuna soruşturma

Polis sokaklarda 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganı atmıştı

11 Temmuz 2015 20:12

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde geçen 1 Temmuz’da yaklaşık 700 polisin katılımıyla Romanların yoğun olarak yaşadığı mahallelere düzenlenen "huzur operasyonu"nun ardından polisin sokaklarda "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Polis huzur, güven verir" sloganları atarak yürümesiyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Keşan’da, Romanların yaşadığı Yenimescit, Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyet Mahallesi’nde Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve İstanbul’dan gelen yaklaşık 700 polisin katılımıyla, Yenimescit, Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyet Mahallesi’nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Gözaltına alınan 45 kişiden 7’si tutuklanarak, cezaevine konuldu. Operasyonun ardından yaklaşık 200 çevik kuvvet ve özel tim polisi ise operasyonun yapıldığı mahalledeki sokaklarda "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Polis huzur, güven verir" sloganlarıyla, panzer ve TOMA’ların eskortluğunda Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne kadar yürüdü.

Sloganlı yürüyüşle ilgili CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da, mecliste, "Roman mahalleleri tatbikat yeri değildir" şeklinde açıklama yaptı. Yaşanan olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldığı ve görevlendirilen müfettişlerin konuyla ilgili olarak Edirne ve Keşan’a gönderildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında görüntülerinin inceleneceği ve bazı polis yetkililerinin ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.

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