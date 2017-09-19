Keşan'da yol genişletme çalışmasında ağaç kesilmesine tepki

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yol genişletme çalışmaları kapsamında belediye ekiplerince 60 yıllık 2 akasya ağacının kesilmesi tepkiye neden oldu. AK Parti Keşan İlçe Başkan Yardımcısı Gürcan Kılınç, \"Keşan Belediyesi daha önce de bu hatayı yaptı. Keşan Belediyesi neden bu ağaçları kesiyor? Ağaçlar kesilmeden kaldırım yapılmıyor mu? 60 yıllık ağaçları kesmek mi gerekiyor?\" dedi.

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Anafartalar Caddesi üzerinde yol genişletme çalışmaları kapsamında 60 yıllık 2 akasya ağacını kesti. Bölgede bulunanlar ve çevredeki esnaf geçen Haziran ayında da belediyenin Kurtuluş Caddesi\'nde yol genişletme çalışmaları kapsamında aralarında 40 yıllık çınar ve akasya ağaçlarının da bulunduğu 5 ağacı kestiğini hatırlatarak, yeniden ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

\'AĞAÇ KESİLMEDEN DE YOL VE KALDIRIM YAPILABİLİYOR\'

AK Parti Keşan İlçe Başkan Yardımcısı Gürcan Kılınç, Keşan Belediyesi\'nin daha önce de ağaç kestiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Keşan Belediyesi daha önce de bu hatayı yaptı. Keşan Belediyesi neden bu ağaçları kesiyor? Ağaçlar kesilmeden kaldırım yapılmıyor mu? 60 yıllık ağaçları kesmek mi gerekiyor? Daha önce Kurtuluş Caddesi\'nde de aynı şekilde ağaçlar kesildi. \'Hata yaptık\' dediler. Ama bu ikinci hata. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Bahaneleri de yol genişletmek olacak. Ama gerçekten çok yazık. Ağaç kesilmeden de yol, kaldırım yapılabiliyor.”

KEŞAN BELEDİYESİ\'Nİ KINIYORUZ

Keşan’ın havası en kirli şehirlerden biri olduğunu belirten Kılınç, \"Ağaçlar bizim oksijen kaynağımızdır. Keşan Belediyesi de bu ağaçlarımızı keserek bizim oksijenimizi de kesiyor. Zaten her yer taş yığını. Bu ağaçları da keserek, Keşan Belediyesi nefesimizi kesiyor. Keşan Belediyesini kınıyoruz\" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: GEREKLİ İZİNLER ALINDI

Keşan Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Özcan ise ömrünü tamamlamış 2 akasya ağacının yol genişletme çalışmaları kapsamında Keşan Orman İşletme Müdürlüğü\'nden gerekli izinlerin alınarak kesildiğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasının ardından alanın yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.



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