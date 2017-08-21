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Keşan’da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE’nin Keşan İlçesi'nde akşam üstü başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

21 Ağustos 2017 21:43

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE’nin Keşan İlçesi\'nde akşam üstü başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan\'da sağanak yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla geçişlerinde güçlük çekti. Belediye ekipleri vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.

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