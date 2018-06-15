T24 LogoT24 Logo
Gündem

Keşan'da HDP gerginliği

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 kişi, HDP'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak afişi yırttı

15 Haziran 2018 03:29

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 50 kişi, HDP\'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak afişi yırttı. Grup, şehrin 3 farklı noktasında asılı olan HDP afişlerinin polis tarafından kaldırılmasından sonra dağıldı.
Bugün geç saatlerde Keşan\'dan 50 kişilik bir grup Cumhuriyet Meydanı\'nda toplandı. Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı seçim kavgasına tepki gösteren kalabalık PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı. Grup ardından, içerisinde HDP\'nin seçim afişinin asılı olduğu ilan panosunun camını kırarak, içindeki afişi parçaladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Grup, şehrin 3 farklı noktasındaki ilan panolarına asılan HDP seçim afişlerinin kaldırılmasını aksi takdirde dağılmayacaklarını söyledi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan\'ın da araya girmesiyle şehir genelindeki panolarda asılı olan HDP afişleri polis tarafından toplandı. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanCumhuriyet MeydanıHDPGrupBugünKeşanSuruçEmniyet Müdürü Zafer AkcanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24