Keşan'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim programı \'ByLock\' kullandığı öne sürülen F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan İlçesi\'ne bağlı Türkmen Köyü\'nde oturan F.Ç.\'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' programını kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Hakkında Edirne Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı bulunan F.Ç. jandarma ekiplerince köydeki evinde gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramalarda masaüstü bilgisayara, elektronik eşyalara, 65 adet CD\'ye, flaş bellek ile 2 cep telefonuna el konuldu. Soruşturma sürüyor.